Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik

Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Finalde Almanya'ya 88-83 kaybeden 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Takıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.

"SON SANİYEYE KADAR GÖSTERDİĞİNİZ AZİM VE MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.



Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz.