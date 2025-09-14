Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik

Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Finalde Almanya'ya 88-83 kaybeden 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Takıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.
"SON SANİYEYE KADAR GÖSTERDİĞİNİZ AZİM VE MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz.