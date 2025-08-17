Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Bugün, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden bir olan Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen depremin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"VEFAT EDEN VATANDAŞLARIMIZIN ACISINI BUGÜN HÂLEN YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

Erdoğan acının hala yüreklerde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.