Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'ne karşı kazandığı, tarihin akışını değiştiren en büyük destanlardan biridir.

Bugün, bu şanlı zaferin 111. yıl dönümü kutlanıyor.

18 MART MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anlamlı güne özel bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Çanakkale Zaferi'nin inancın ve millet olma şuurunun bütün dünyaya ilan edildiği bir destan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bir dönüm noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.

"ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ KILAN KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Erdoğan mesajında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Milletimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum.



Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil; inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır.



Çanakkale'de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur.

"ECDADIMIZ, TÜM MAZLUM MİLLETLERİN KADERİNİ DE DEĞİŞTİRMİŞTİR"

Anadolu'nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanlarımız; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olmuş, vatan toprağını canları pahasına savunmuştur.



Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir.



Çanakkale'de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir.

"BU AZİZ VATANI DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz.



Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir.



Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.



Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.



Ruhları şad, mekanları cennet olsun.