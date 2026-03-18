Boğaziçi Üniversitesi bahçesinde cemaatle akşam namazı

Türkiye, son 30 yılda birçok değişimi yaşadı. Bu değişimler, aynı zamanda toplumsal ayrışmayı bir bütünleşmeye, barışmaya ve yeniden birlikteliğe dönüştürdü.

Bunlardan biri de başörtüsü yasağı ve dindar insanlara yapılan ayrımcılıktı.

Başta devlet kurumları olmak üzere birçok yapıda, inancını yaşamak isteyenlere yapılan zulüm ve baskı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dava arkadaşlarının da mücadelesiyle ortadan kalktı.

Artık devlet ve özel kurumlarda bu tür zorbalıklar yaşanmıyor.

Bunun en güzel örneklerinden biri de üniversitelerimiz.

BAŞÖRTÜLÜLERİN ALINMADIĞI BOĞAZİÇİ'NDE CEMAATLE NAMAZ

Bir zamanlar başörtülü öğrencilerin alınmadığı, sakalını uzatan erkeklerin bile sorgulandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde şimdi toplu iftarlar veriliyor, bahçesinde cemaatle namazlar kılınıyor.

11 ayın sultanı Ramazan boyunca, üniversitede birbirinden güzel etkinlikler yapıldı.

Düzenlenen toplu iftarlarla birlikte, gençlerin cemaatle kıldığı akşam namazı görüntülendi.

Bu anlar, toplum bilincinin ve inancının, baskı ve zulumlere rağmen ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gösterdi.