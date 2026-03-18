İran'ın misilleme saldırıları Tel Aviv'i yıkıma uğrattı: Çok sayıda İsrailli yaralandı

İsrail ile İran arasında 28 Şubat'tan bu yana süren saldırılar, İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) misillemeleriyle 18. gününde de devam ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava ve füze saldırıları sonrası, Tahran'ın başlattığı misilleme saldırıları ile özellikle Tel Aviv, merkez İsrail bölgeleri ve çevresi yoğun hedef alındı.

İRAN KAYIPLARINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

İran, savaşın ilk gününden itibaren başta dini lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilisini kaybederken, bu kayıpları karşılıksız bırakmadı.

Resmi verilere göre, İran saldırılarında İsrail tarafında şimdiye kadar en az 15 ölü ve 3 binden fazla yaralı kaydedildi.

GECE BOYUNCA PATLAMA SESLERİ, SİREN SESLERİNE KARIŞTI

Son 24 saatte ise yüzlerce yaralı hastanelere kaldırıldı.

Bazı saldırılarda doğrudan isabetler yaşanırken, şarapnel ve mühimmat parçaları yerleşim alanlarında hasara yol açtı.

Geçtiğimiz gece saatlerinde İran'ın yeni füze saldırılarıyla Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı, patlamalar duyuldu.

İSRAİL DUYURDU: ÇOK SAYIDA YARALIMIZ VAR

İsrail medyası, "Bu gece çok sayıda yaralımız var" açıklaması yaptı.

Saldırıların ardından medyaya yansıyan görüntülere, füzelerin yarattığı hasar ile gökyüzünü kaplayan alevler yansıdı.

Gece saatlerinde yüksek binaların arasında yükselen yoğun duman ve alevler, hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.

Ramat Gan'da 2 kişinin saldırıda öldüğü bildirilirken, İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü 'United Hatzalah' basındaki bu bilgiyi doğruladı.

SALDIRILARIN BIRAKTIĞI HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Garajlarda alev alan araçlar, etrafa saçılmış enkaz ve parçalanmış otomobiller, sokaklarda moloz yığınları, hasarlı binalar, devrilmiş araçlar ve panik içindeki İsrailliler de görüntülerde yer aldı.

Görüntüler, füze isabeti veya şarapnel etkisiyle oluşan maddi hasarı ortaya koydu.

İsrail kaynakları, gece boyunca Tel Aviv dahil olmak üzere merkez bölgelerde yaralıların hastanelere taşındığını aktardı.

İRAN, 'KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ' DİYOR

İsrail medyası bazı vakalarda kritik durumlar olduğunu da bildirildi.

Önceki günlerde de benzer saldırılarda 1 ölü ve 20'den fazla yaralı kaydedilmişti.

İran tarafı misillemelerin süreceğini belirtirken, İsrail 'binlerce hedef' vurulacağı mesajı veriyor.

Uluslararası toplum ateşkes çağrılarını artırırken, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor.