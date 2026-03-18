Diyanet açıkladı: İl il bayram namazı saatleri

Bir Ramazan ayının daha sonuna gelindi...

Perşembe günü idrak edilecek olan arefe günüyle birlikte son iftar yapılacak ve ramazan ayına veda edilecek...

20 Mart sabahı bayram namazı için camilerin yolunu tutacak milyonların ise merakla beklediği namaz saatleri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan paylaşılan son verilerle il il bayram namazı saatleri açıklandı.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

20 Mart Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, sabah saat 07.39'da kılınacak.

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet tarafından paylaşılan 2026 Ramazan Bayramı namaz vakiti verilerine göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 07.23'te kılınacak

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Açıklanan 2026 bayram namazı saatlerine göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.45'te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, diğer illerdeki bayram namazı saatleri:

Adana: 07:12

Adıyaman: 07:01

Afyonkarahisar: 07:32

Ağrı: 06:42

Aksaray: 07:18

Amasya: 07:12

Ankara: 07:23

Antalya: 07:31

Ardahan: 06:44

Artvin: 06:48

Aydın: 07:42

Balıkesir: 07:43

Bartın: 07:26

Batman: 06:49

Bayburt: 06:54

Bilecik: 07:35

Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46

Bolu: 07:29

Burdur: 07:33

Bursa: 07:38

Çanakkale: 07:49

Çankırı: 07:20

Çorum: 07:15

Denizli: 07:37

Diyarbakır: 06:53

Düzce: 07:30

Edirne: 07:49

Elazığ: 06:57

Erzincan: 06:56

Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32

Gaziantep: 07:04

Giresun: 07:01

Gümüşhane: 06:57

Hakkari: 06:39

Hatay: 07:09

Iğdır: 06:38

Isparta: 07:31

İstanbul: 07:39

İzmir: 07:45

Kahramanmaraş: 07:06

Karabük: 07:25

Karaman: 07:21

Kars: 06:42

Kastamonu: 07:20

Kayseri: 07:12

Kilis: 07:05

Kırıkkale: 07:20

Kırklareli: 07:46

Kırşehir: 07:18

Kocaeli: 07:35

Konya: 07:24

Kütahya: 07:34

Malatya: 07:01

Manisa: 07:44

Mardin: 06:51

Mersin: 07:15

Muğla: 07:40

Muş: 06:48

Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15

Ordu: 07:03

Osmaniye: 07:08

Rize: 06:53

Sakarya: 07:33

Samsun: 07:10

Siirt: 06:46

Sinop: 07:15

Sivas: 07:06

Şanlıurfa: 06:58

Şırnak: 06:44

Tekirdağ: 07:45

Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56

Tunceli: 06:56

Uşak: 07:36

Van: 06:40

Yalova: 07:38

Yozgat: 07:15

Zonguldak: 07:28