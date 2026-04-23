Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü...

Türkiye'nin egemenliğini simgeleyen bu özel gün, tüm yurtta düzenlenen çeşitli törenlerle coşkuyla kutlanırken, siyasi isimlerden de mesajlar ardı ardına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bugüne özel bir mesaj yayınladı.

"SALDIRIDA KAYBETTİĞİMİZ CANLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Mesajında, çocuk bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden çocuklar için "Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜM ÇOCUKLARIMIZI GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum.



23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Millî Mücadele’yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yâd ediyorum.



Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık.



Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum.