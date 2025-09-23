Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği ABD'de sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde, birçok devlet başkanıyla da bir araya geldi.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Kanada Başbakanı Mark Carney’i kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

FİLİSTİN'İ TANIMA MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduklarını, bilhassa enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini, önümüzdeki dönemde iş birliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de acil ateşkesi sağlamak, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz girişini temin etmek için çaba sarf ettiğini belirtirken, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegâne seçenek olduğunu söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kanada Başbakanı Carney’i tebrik etti.

AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

KUVEYT VELİAHT PRENSİ SABAH'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Kabulde Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirtirken, Gazze’de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.