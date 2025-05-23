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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişli'deki bir otelde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katıldı.

DİKKAT ÇEKEN UYARILARDA BULUNDU

Burada Türkiye'nin doğurganlık hızı ve demografik yapısına ilişkin önemli mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan konuşmasında doğurganlık hızına ilişkin uyarıda bulundu.

"BU BİR FELAKET"

Türkiye'nin doğurganlık hızının tarihin en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir." dedi.

Erdoğan ister muhalefet, ister iktidar; hiç bir kesimin bu soruna kayıtsız kalamayacağını söyledi.

2026-2035 AİLE VE NÜFUS 10 YILI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ettiklerini de açıkladı.

Erdoğan, bu dönemde tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacaklarını anlattı.

Cumhurbakanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2025 senesini Aile Yılı ilan ettik. Gençlerin evlenmelerini kolaylaştıracak desteklerimizi yaygınlaştırdık. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde vaadimiz olan Aile ve Gençlik Fonu'nu ilk etapta deprem bölgemizde daha sonra da 81 ilimizde hayata geçirdik. Şimdiye kadar 114 bin kardeşimiz müracat etti.

"AİLE VE NÜFUS 10 YILI"

Aile kurumu üzerindeki küresel baskılar ve nüfus yapımızdaki değişim uzun vadeli bir vizyonla yönetilebilir. Yalnızca demografik göstergelere odaklanan değil, aileyi koruyan, değerleri yaşatan, kalıcı politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız. Mutlu aile, mutlu bir birey, mutlu bir toplum demektir.

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