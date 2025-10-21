Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a tazminat davası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li Ali Mahir Başarır'a, küstah ifadeleri üzerinden tepki yağmaya devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, haddini aşarak hem iktidara hem de iktidar seçmenine hakaretler yağdırdı.

Gelecek seçimleri işaret eden Başarır'ın "Bu seçim namuslularla namussuzlar arasında olacak." ifadeleri, büyük tepkiye neden oldu.

250 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılan ağzı bozuk CHP'li Başarır'a karşı bir adım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hadsiz sözleri nedeni ile CHP'li Ali Mahir Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğan, aynı zamanda Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu.

"NAMUSLULARLA NAMUSSUZLARIN MÜCADELESİ"

Başarır, söz konusu konuşmasında "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de. Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi." ifadelerini kullanmıştı.

İktidar ve seçmenini hedef alan bu çirkin ifadelerden sonra AK Parti yöneticileri başta olmak üzere iktidar mensupları, Başarır'a sert tepki göstermişti.