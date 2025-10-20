Ali Mahir Başarır'ın hadsiz ifadeleri tepki çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP, Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerine devam ediyor.

Bu kapsamda 39. Olağan Bursa İl Kongresi düzenlendi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katılımlarıyla Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede Başarır, katılımcılara hitap etti.

ALİ MAHİR BAŞARIR KÜRSÜDE HADDİNİ AŞTI

Başarır, konuşmasında iktidara yüklenirken haddini aştı.

Mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Başarır, salonu coşturmak için adeta iktidar ve seçmenine hakaretler yağdırdı.

"TUTUKLANSAK DA ADAYIMIZ SİLİVRİ'DE"

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de.

"BU NAMUSSUZLARLA NAMUSLULARIN MÜCADELESİ"

Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi."

CHP'li Başarır'ın bu haddini aşan sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li vekile sosyal medyadan tepki yağdı.