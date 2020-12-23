Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" diyerek cevap verdi.

İşçi-işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında görüşmelerini sürdürüyor.

Gerçekleşen görüşmelerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı tutarı, önümüzdeki günlerde yapılacak son toplantı ile netlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması ViDEO

ERDOĞAN'A SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.

Bir gazetecinin,"Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna Erdoğan, "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." yorumunda bulundu.