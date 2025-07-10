Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı

Ayasofya Camii, 5 yıl önce bugün esaretten kurtuldu...

İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan ve 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 5 yıl önce bugün yayımlandı.

Bu önemli güne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"AYASOFYA, İNŞALLAH EBEDİYEN ÖZGÜR KALACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz 2020 tarihinde attığı, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik kararnameye ilişkin paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak.

AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILIŞ SÜRECİ

Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten, 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020'de Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal edince Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" notunu paylaştı.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

CUMA NAMAZIYLA İBADETE AÇILDI

Müze statüsünden çıkmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ücretli giriş uygulamasının kaldırıldığını, camiyi 24 Temmuz 2020'da, cuma namazıyla ibadete açmayı planladıklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camiye 3 imam ve 5 müezzin atandığını açıkladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı.