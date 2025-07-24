Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın açılış yıldönümü paylaşımı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü...

Üç farklı dönemde inşa edilerek 15 asırdır İstanbul'un merkezinde ayakta duran Ayasofya-i Kebir Camii, 5 yıl önce bugün tekrar ibadete açıldı.

2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya'da vatandaşlar huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

'FATİH'İN EMANETİ İLK NAMAZA 5 YIL ÖNCE BUGÜN KAVUŞTU"

Erdoğan, bu kapsamda sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

İstanbul'un Fethi'nin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu…



Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz şükürler olsun.