Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın açılış yıldönümü paylaşımı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü...
Üç farklı dönemde inşa edilerek 15 asırdır İstanbul'un merkezinde ayakta duran Ayasofya-i Kebir Camii, 5 yıl önce bugün tekrar ibadete açıldı.
2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya'da vatandaşlar huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.
'FATİH'İN EMANETİ İLK NAMAZA 5 YIL ÖNCE BUGÜN KAVUŞTU"
Erdoğan, bu kapsamda sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
İstanbul'un Fethi'nin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu…
Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz şükürler olsun.