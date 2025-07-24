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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın açılış yıldönümü paylaşımı

Ayasofya-i Kebir Camii'nin, 86 yıl aradan sonra ibadete açılışının 5. yıl dönümüne özel mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında "Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime şükürler olsun." sözlerini kullandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
24.07.2025 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın açılış yıldönümü paylaşımı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü... 

Üç farklı dönemde inşa edilerek 15 asırdır İstanbul'un merkezinde ayakta duran Ayasofya-i Kebir Camii, 5 yıl önce bugün tekrar ibadete açıldı.

2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya'da vatandaşlar huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştiriyor.

'FATİH'İN EMANETİ İLK NAMAZA 5 YIL ÖNCE BUGÜN KAVUŞTU"

Erdoğan, bu kapsamda sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

İstanbul'un Fethi'nin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu…

Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz şükürler olsun.

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