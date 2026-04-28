HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarısı tüm dünyanın dilinde.

Özellikle hava araçlarındaki başarı, Türkiye'yi bu alanda parmakla gösterilen, lider pozisyonuna getirdi.

Küresel çapta üne kavuşan Türk İHA'ları ihracatta büyük yer tutarken bu alanda dikkat çeken en önemli dışa açılım ise HÜRJET'te yaşandı.

İSPANYA HAVA KUVVETLERİ'NİN ENVANTERİNE GİRİYOR

Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesine yönelik resmi süreç, Madrid’deki Airbus tesislerinde düzenlenen imza töreniyle tamamlandı.

"TÜRKİYE'NİN İLK KEZ İNSANLI VE JET MOTORLU BİR HAVA ARACINI İHRAÇ ETMESİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Yerli ve milli imkanlarımızla geliştirilen Hürjet ileri jet eğitim uçağının İspanya'ya ihracatına ilişkin sözleşmenin imza törenini gerçekleştirdik. Bu anlaşma, Türkiye'nin tarihinde ilk kez insanlı ve jet motorlu bir hava aracını ihraç etmesi bakımından son derece önemli bir dönüm noktasıdır. TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde onlarca şirketimizin ortak emeği ile üretilen Hürjetlerimiz, Airbus İspanya ve TUSAŞ tarafından İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda konfigüre edilerek Avrupa semalarında Türk mühendisliğinin gücünü temsil edecektir.



Bu proje, NATO çatısı altında pekişen Türk-İspanyol dostluğunun savunma sanayiindeki yansımasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yürüttüğü milli savunma sanayi seferberliği neticesinde; uluslararası savunma harcamalarının arttığı ve tedarik güvenliğinin sınandığı bir dönemde NATO ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok dost ve müttefik ülkenin çözüm ortağı haline gelmiştir.



Emekleri ile bu anlaşmanın hayata geçirilmesine imkan sağlayan başta TUSAŞ’ımız olmak üzere; İspanya Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Maria Amparo Valcarce’ye, İspanya Milli Silahlanma Direktörü Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz’e, İspanya Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürü Koramiral Aniceto Rosique Nieto’ya, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci’ye ve İspanya Krallığı’nın Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Sayın Cristina Latorre Sancho’ya şükranlarımı sunuyorum.

'TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GÜCÜNÜ AVRUPA'YA TAŞIYAN TARİHİ BİR ADIM OLDU'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Demiroğlu, "Bugün, Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya’ya ihracatına yönelik iş birliğini resmiyete kavuşturduğumuz imza töreninde önemli bir ana tanıklık ettik. Bu stratejik anlaşma; savunma ve havacılık alanında Türkiye ile İspanya arasındaki iş birliğini daha da güçlendirirken, Türk mühendisliğinin gücünü Avrupa’ya taşıyan tarihi bir adım oldu. Ülkemizin yerli ve millî savunma sanayii vizyonunu uluslararası arenada daha da ileriye taşıyacak bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

HÜRJET 2023 YILINDA GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

HÜRJET, ilk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerini devam ettirdi.

GENİŞ GÖREV YELPAZESİ

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebiliyor.

13,6 metre uzunlukta, 4,1 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığındaki HÜRJET, 1,4 mach hıza ulaşabilir, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebiliyor.

Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunurken, bunlara farklı faydalı yükler takılabiliyor.

HÜRJET, 3 tonun üzerinde faydalı yük taşıyabiliyor.