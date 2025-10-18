Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

18 Ekim Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günün önemine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"AZERBAYCAN HALKINI MUHABBETLE SELAMLIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum.

İLETİŞİM BAŞKANI DA AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

İletişim Başkanı Duran, mesajında şöyle dedi:

Kardeş ve dost ülke Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü canıgönülden kutluyor; Azerbaycan halkına esenlik dolu yarınlar diliyorum.



Türkiye olarak, “iki devlet, tek millet” anlayışıyla Can Azerbaycan’ın yanında olmaktan onur duyuyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kaderimiz, sevincimiz ve hedefimiz birdir.