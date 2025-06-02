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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl 30’uncusu düzenlenen Bakü Enerji Haftası’nın açılışına bir mesaj gönderdi.

Erdoğan’ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.

Erdoğan mesajında, Türkiye ile Azerbaycan’ın “ebedi kardeşlik” temelinde kurduğu ilişkilerin enerji alanında da kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

İki ülkenin ortak gerçekleştirdiği projelerin sadece taraflara değil, Avrupa’nın enerji güvenliğine de katkı sağladığını belirtti.

"AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİNE DE KATKI SAĞLIYOR"

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında birçok başarıya imza atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Son yıllarda yaşanan küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız bu işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürüyor.

AZERBAYCAN İLE OLAN İŞ BİRLİKLERİNDE KARARLILIK VURGUSU

Mart ayında açılışını yaptığımız Iğdır-Nahçıvan boru hattı, yıllara ve başarılara dayanan enerji işbirliğimizin en yeni örneğini teşkil etmiştir. Hattın faaliyete geçmesi, Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini kuvvetlendirmiş ve bizi beraber daha güçlü kılmıştır. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantımızın artırılması, bizler için stratejik önemdeki bir diğer projedir."

4 ÜLKE ARASINDA ELEKTRİK HATTI

Türkiye-Nahçıvan ve Türkiye-Gürcistan enterkoneksiyon kapasitelerinin de yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yeni bir elektrik enterkoneksiyon hattı tesisi maksadıyla 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticaretine Yönelik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bölgemizin enerji güvenliği ve refahı açısından bir diğer tarihi adımı teşkil eden bu projeyi de inşallah en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ VE FIRSATLARA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alanında yeni projeler için büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Uzun yıllardır hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya önemli hacimlerde gaz tedarik eden Azerbaycan'ın, dünya enerji piyasasındaki bu stratejik rolünün özellikle içinde bulunduğumuz konjonktürde önemi çok büyüktür. Önümüzdeki dönemde Türkmen gazının tüm tarafların yararına olacak şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmemiz için önemli bir fırsat bulunuyor.

Bu proje hem tedarik yollarının çeşitlendirilmesine hem de bölgesel refaha katkıda bulunacaktır. Enerji alanındaki bu dinamik ortam ve gelişmelerin yakından izleneceği Bakü Enerji Haftası'nın tüm katılımcılarına başarılar diliyor, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha geçen hafta Laçin'de bir araya geldiğimiz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum.."