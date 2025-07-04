Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a ziyaret

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

FUZULİ HAVALİMANI'NDA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ağdam, Fuzuli ve Hocavend bölgelerindeki Özel Temsilcisi Emin Hüseynov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

HANKENDİ ŞEHRİNE HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Hankendi şehrine hareket etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle zirvenin gerçekleştirileceği alana geldi.

Alanda, üye ülkelerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hankendi'ye gitti.

ZİRVE KAPSAMINDA ELE ALINACAK BAŞLIKLAR

“Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla tertiplenecek zirvede; iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve Teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında iş birliğine dair fikir teatisinde bulunulacak.