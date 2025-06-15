Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

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Babalar Günü, babaların sevgi, fedakarlık ve emeklerini onurlandırmak için kutlanan özel bir gündür.

Genellikle haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır ve babalara teşekkür etmek, onları anmak için hediyeler verilir veya etkinlikler düzenlenir.

Türkiye'de de yaygın olarak kutlanan bu gün, aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlar.

"TÜM BABALARIMIZIN, BABALAR GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu özel günü, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı: