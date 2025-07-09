Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin erken seçim talebine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, son zamanlardaki erken seçim çağrıları gündemdeki yerini koruyor...

CHP'nin erken seçim talebine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Bu ülkede, CHP’nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında, sandık daima milletin ve siyasetçinin baş tacı olmuştur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 2028 YILINDA YAPILACAK"

Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahallî idareler seçimi 2029 yılında yapılacak.



Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp “şu tarihte seçim yapılsın” demek CHP’nin hayali olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok.

"ALLAH'IN İZNİYLE BU SÜREYİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Millet en son seçimde bize %52,18 ile ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Allah’ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız.



Dolayısıyla CHP Genel Başkanı’nın şu anda hangi sandıktan, hangi seçimden bahsettiğini bilmiyoruz.



Bunlar sandığı kendi iç mücadelelerinde sergiledikleri tiyatronun bir aksesuarı sanıyorlar.



Hâlbuki sandık, namustur.



Cumhuriyet de bir kurallar ve kurumlar rejimidir.

"CEZAEVLERİNDEN MECLİSE TÜNEL KAZMA İŞİ, SİYASETİN İŞİ DEĞİLDİR"