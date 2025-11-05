Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'deprem bölgesi' çıkışı: 10 sene sonra yapılanların farkına varırlar

Yoğun mesaisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında deprem bölgesine ilişkin de konuştu.

Sözlerine, CHP'nin tezkereye hayır demesine tepki göstererek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor ama iş söz tutmaya gelince hemen geri vitese takıyor." çıkışı yaptı.

"CHP'nin tezkereye hayır demesine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"SAYIN ÖZEL, CHP'NİN YANLIŞLARINI DÜZELTME NOKTASINDA İYİ BİR SINAV VEREMİYOR"

Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Önceki gün kabine sonrası basın toplantımızda da söyledim. Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Daha önce yaptığı açıklamalar hilafına, ülkenin güvenliğine ve dış politikaya dair hususlarda ne yazık ki yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor.



Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor fakat iş sözlerinin arkasında durmaya gelince nedense aniden çark ediyor, hemen geri vitese takıyor. Biz eskiden beri CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Dolayısıyla tezkereye hayır demelerine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem odur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.

"BELKİ 10 SENE SONRA BİZİM DEPREM BÖLGEMİZE YAPTIKLARIMIZIN DA FARKINA VARIRLAR"

Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz. Sayın Genel Başkan, yaptığı gaflar ve kırdığı potlarla kendini giderek daha fazla komik duruma düşürüyor. Dün yine çıkmış, ileri geri konuşuyor. Deprem bölgesi ile ilgili hezeyanlarına hem Çevre ve Şehircilik Bakanımız hem de bölge milletvekillerimiz gereken cevabı verecek. Önceden turist gibi de olsa bölgeye yollarını düşürüyorlardı. Şimdi artık onu bile yapamıyorlar. Ne yürütülen altyapı, üstyapı çalışmalarından, ne tamamlanan konutlardan, ne de deprem bölgemizin nereden nereye geldiğinden haberleri var. Ne diyelim? Nasıl 16 yıldır hizmette olan hızlı trenle daha yeni tanışıyorlarsa, belki 10 sene sonra bizim deprem bölgemize yaptıklarımızın da farkına varırlar.

"ÇÜNKÜ BİZİM İÇİN ASIL OLAN TÜRKİYE'DİR"

Burada şunun da bilinmesini istiyorum. Biz elbette ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin güvenliğini, CHP'nin itimat telkin etmeyen politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için asıl olan Türkiye'dir. Türkiye'nin selametidir. 86 milyonun her akşam huzur içinde başını yastığa koymasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz bu ülkenin bekasinin her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Bunun yolu ise hem hudutlarımız içinde hem de sınır ötesinde güvenlik bakımından en küçük bir boşluk bırakılmamasından geçiyor.

"SÜRECİ KUNDAKLAMAYA DÖNÜK GİZLİ AÇIK GİRİŞİMLERE PRİM VERMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ