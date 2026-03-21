Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Down sendromu, genetik bir farklılık olarak bireyin 21. kromozomunun üç kopya bulunmasıyla ortaya çıkıyor.

Bu durum fiziksel ve zihinsel gelişimde bazı farklılıklara yol açarken, erken eğitim ve toplumsal destekle Down sendromlu bireylerin sosyal hayata aktif katılımı mümkün oluyor.

Her yıl 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ise toplumda bilinç oluşturmayı ve eşit yaşam haklarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ

Birleşmiş Milletler, 2011 yılında aldığı kararla 21 Mart’ı 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' ilan etti.

Tarihin seçilmesinde, Down sendromuna neden olan 21. kromozomun üç kopya olması (3/21) sembolizmi etkili oldu.

Bu özel gün, dünya genelinde farkındalık kampanyaları ve etkinliklerle Down sendromlu bireylerin haklarına dikkat çekmek için kullanılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan açıklamasında "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyor; güzel evlatlarımızın fedakâr ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

MİLYONLARCA BİREY BULUNUYOR

Dünya genelinde milyonlarca birey Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Down sendromu yaklaşık her 800 ila 1.000 doğumdan birinde görülüyor.

Bu da dünya genelinde milyonlarca Down sendromlu bireyin yaşadığı anlamına geliyor.

Uzmanlar, erken tanı, özel eğitim ve kapsayıcı sosyal politikaların bu bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını vurguluyor.