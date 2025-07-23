Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü için mesaj

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını İletişim Başkanlığı X üzerinden duyurdu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü münasebetiyle yayımladıkları mesajı" isimli paylaşımda şöyle denildi:

"CUMHURİYET'E UZANAN YOLUN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİDİR"

Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet’e uzanan yolun temel taşlarından biridir.

"ULUSAL BİR KONGREYE DÖNÜŞTÜMÜŞTÜR"

Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, millî iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Kongre’de “Manda ve himaye kabul olunamaz” ilkesiyle millî sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

"BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN KAHRAMANLARINI SAYGI İLE YAD EDİYORUM"

Kongre’de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz.



Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.