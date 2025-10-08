Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Görüşmeler sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere dün Azerbaycan'a gitti.

UÇAKTA SORULARI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ni tamamladıklarını ifade etti.

KÜRESEL VE BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

Ziyaretine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını layıkıyla tamamlayan Kırgızistan'ı ve başarılı bir zirve düzenleyen Azerbaycan'ı tebrik ediyorum." dedi.

Gelen yıl dönem başkanı olarak zirveyi Türkiye'de gerçekleştirileceğine değinen Erdoğan, zirve kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde küresel ve bölgesel gündemdeki meseleleri ele aldıklarını dile getirdi.

F-35 KONUSUNA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile F-35 ve Halkbank konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"HER DÜZEYDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunun gündeme geldiğinin altını çizerken "Somut adımların atılması için gerekli teknik görüşmeler de her düzeyde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

HALKBANK DAVASI

ABD'nin CAATSA yaptırımlarını da kaldırması gerektiğini söyleyen Erdoğan, ABD'deki Halkbank davasına ilişkin de konuştu.

Erdoğan, görüşmede Trump'ın kendisine "Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir." dediğini belirtti.

"BİZİ BU PROGRAMDAN ÇIKARMALARININ MEŞRUİYETİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarında şunları kaydetti:

"Türkiye ile Amerika arasında her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da bir iş birliği mevcut. Bu ilişkileri geliştirmek amacıyla her iki konuyu da Amerika ile müzakere ediyor ve olumlu sonuçlar bekliyoruz. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede bu yönde müspet mesajlar aldık. F-35 konusunu açık ve net bir şekilde gündeme getirdik. Bunun yanında Türkiye bu projede ortak, parasını ödemiş, yükümlülüklerini yerine getirmiş bir ülke. Bizi bu programdan çıkaran gerekçelerin hiçbir meşruiyeti yok. Bunu Sayın Trump da daha önce dolaylı olarak dile getirmişti. Somut adımların atılması için gerekli teknik görüşmeler de her düzeyde yapılıyor. Umarız neticede hem F-35 konusu çözülür hem de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması sağlanır. Bunu da başarmamız gerekiyor.

"TEMENNİMİZ SÜREÇLERİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI"

Ziyaretimiz, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmış, aramızdaki diyalog ve dostluğu daha da güçlendirmiştir. Sayın Trump, gerek Amerika'daki temaslarımızda gerek son telefon görüşmemizde 'Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir. Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir."