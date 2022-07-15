Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere KYK burslarıyla ilgili müjde

Öğrenim kredisinin geri ödemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gençleri sevindirecek haberin verileceğini duyurdu.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde Saraçhane'de anma programı düzenlendi.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlerin beklediği müjde verildi

Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin merakla beklediği öğrenim kredisinin geri ödemesiyle ilgili müjdeyi verdi.

Erdoğan, çalışmaların yapıldığı ve Kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.

"Hiçbir sorunumuz çözümsüz değil"

Gençleri öğrenim kredisinin faizine kurban etmeyeceklerinin altını çizen Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz.

"Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz, açıklamamızı yapacağız"

Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız."