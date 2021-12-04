Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonda görüştü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Hayriye Alkutay, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşi Mehmet A. tarafından silahla öldürüldü.

Mehmet A.'nın yağdırdığı kurşunlar nedeni ile Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetti.

2 KARDEŞİ YARALI KURTULDU

Alkutay'ın erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Genç kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Acılı aile ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile yaptığı görüşmede taziyelerini iletti.

Ayrıca, katilin hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

Hayriye Alkutay’ın, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.