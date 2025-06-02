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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna buluşmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. görüşmenin çok daha yapıcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA ÇOK MUHTEŞEM BİR BULUŞMA OLDU"

Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelensky ve heyetini Ankara'da misafir ettim. Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikamızı bu vesileyle tekrar teyit ettik. Bugün İstanbul'da Rusya-Ukraynı heyetleri Hakan Bey'in riyasetinde bir araya geldiler. Gerçekten çok çok muhteşem buluşma oldu. Özellikle bundan önce 1000'er esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri 1000'in üzerine çıktı. Bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine de iadesi sözkonusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Dışişleri Bakanım ve medya bu rakamları da İstanbul'da yapılan basın açıklamasıyla taraflar bunları dünya kamuoyuna açıklıyorlar.

"EN BÜYÜK ARZUM, PUTİN İLE ZELENSKY'Yİ VE TRUMP'I BULUŞTURMAK"

Benim en büyük arzum gerek sayın Putin'i gerekse Zelensky'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta ve hatta Sayın Trump'la, kabul buyururlarsa ben de buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u bir merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerini de son buluşmadan sonra adımını atacağız.

Erdoğan’ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Kabinemizin 41. toplantısını tamamladık. Türkiye’nin gündemindeki kritik meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık. 14 ve 28 Mayıs seçimleri, ülkemiz için bir dönüm noktası oldu. Yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden layık görülen vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.



Sadece iki yıl öncesine kadar, video çekip birbirlerine methiyeler düzenlerin bugün aralarında yaşanan sert mücadele, ülkemizin yaşadığı tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak büyük bir aşkla, azimle hizmet veriyoruz. Türkiye’nin karşılaştığı hangi zorluk olursa olsun, çözümsüz sorun yoktur.



Son toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda çok önemli toplantılara icra ettik.

"TÜRKİYE, HER SORUNU ÇÖZECEK GÜCE SAHİPTİR"

Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kuvvete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye bunun mihveri ve mihengi olacaktır. Ne kadar çetrefil olursa olsun Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmamızın en sağlam zemini şüphesiz siyasettir. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur. Bundan kimse kuşku duymuyor. Yıllardır acılardan, gözyaşından beslenenlerin Türkiye'nin kuvvetlenmesinden endişe etmesi normaldir. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

AZİMLE HİZMETE DEVAM

Rabbim bizlere daha nice yıllar azimle, şevkle, heyecanla, milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin. Son toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda çok önemli toplantılara, açılışlara, ziyaretlere iştirak ettik. Savunma projelerimizi masaya yatırdık. 14 Mayıs'ta toplanan 4. Tarım Şurası'nda önemli kararlar aldık. Türkiye-Amerika-Suudi Arabistan ve Suriye toplantısı komşumuz Suriye'ye yönelik yatırımların ve yaptırımların kaldırılması bakımından yeni dönemi başlattı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA AİLEYİ KORUYAN POLİTİKALAR ÜRETECEĞİZ"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Millet Kütüphanesi'nde gençlerimizle yaptığımız hoş bir sohbetle noktaladık. Sayın Orban'ın davetine icabetle Budapeşte'ye gittik. 21 Mart'ın bundan böyle Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.



2025 senesini ülkemizde Aile Yılı olarak ilan ettik. Farklı etkinlikle, programlar, projelerle Aile Yılı'nı anlamına ve önemine uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Uluslararası Aile Forumu'nda birçok kıymetli isimle bir araya geldik. Önümüzdeki 10 seneyi aileyi önceleyen politikaları hayata geçireceğiz. Nüfus artış hızımızı tekrar olması gereken düzeye çıkartacak adımlar atacağız. Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz devam edecek.

"SURİYE'DEKİ İSTİKRAR, TÜM BÖLGEYE KAZANDIRACAK"

Sayın Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrasında Avrupa ülkelerinin de Suriye'ye dönük yaptırımları kaldırma kararının ardından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bayrama yönelik tedbirlerimizin yanısıra bu konuyu görüştük. Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Suriye'ye hava yollarına düzenli seferler başlayacak. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça inancımız odur ki bundan tüm komşuları, bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır. Her türlü engelleme girişimine rağmen ülkelerinin birlik, dirlik, bütünlüğü için sabırla çalışan Suriye hükümetini cani gönülden tebrik ediyorum.



25 Mayıs'ta Pakistan Başbakanı sayın Şahbaz Şerif ve heyetinin ülkemizi ziyareti her bakımdan anlamlıydı. Pakistan hükümetinin Hindistan'da yaşadığı sağduyulu tutum felaketi önlemiştir.

"ŞEHİT MENDERES VE ARKADAŞLARINI YAD EDİYORUZ"

27 Mayıs darbesinin 65. yıldönümü olan günde demokrasimizi koruma kararlılığımızın altını tekrar çizdik. Millete, memlekete, demokrasiye yaptıkları eşsiz hizmetlerin bedelini canlarıyla ödeyen şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yâd ediyoruz. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte yazdığımız destanla darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapatmış bulunuyoruz.

"SULTAN FATİH'İN İZİNDEN GİTMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Osmangazi yüzer petrol platformunu Karadeniz'e uğurladık. Şimdi orada 20 sene inşallah sondaj çalışmalarını yapacak. Ardından Beykoz, Arnavutköy, Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. 4 yeni millet bahçemizin İstanbulumuza tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem alanlarında toplanma alanına dönüşen millet bahçelerimizin 20'sinin yapımı halen devam ediyor. 'Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Sultan Fatih'in izinden gitmeyi sürdüreceğiz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABA İÇİNDEYİZ"

Kabine toplantımızın öncesinde orman filomuza katılan yeni hava araçlarımızı bugün görev yerlerine uğurladık. Türkiye barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüşüyor. Gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Türkiye'nin tavrı savaşın ilk gününden bellidir. Biz bölgemizde savaş, zulüm, çatışma görmek asla istemiyoruz. Her iki tarafın da kabul edeceği sürdürebilir barışın tesisi için çaba içindeyiz. Türkiye hakkaniyetli tutumuyla herkesin güvenini kazanmış bir ülkedir. Türkiye sözü, duruşu, tavrı çok yakından takip edilen bir devlettir.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİLER

CHP eski genel başkanının ülkemize yönelik vassal benzetmesi son derece çirkin hakaretamiz yaklaşımdır. Türkiye kimsenin vassalı da, aktörü değildir. Türkiye vassallığa doğru değil her alanda tam bağımsızlığa doğru hızla yol almaktadır. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Batı başkentlerinde kapı kapı dolaşan, hatta ekonomist ithal etmekle övünen kendisinden başka birisi değildir. Gördüğümüz kadarıyla köşe yazarlığı da tıpkı siyasetçiliği gibi pek parlak ilerlemiyor. Bol bol vakti varken kimsenin itibar etmediği marjinal tezlere kalemşörlük yapmak yerine kendisini biraz geliştirmesini tavsiye ediyorum.

"KARAMSARLIĞA KAPILMAK İÇİN HİÇBİR SEBEP YOKTUR"