Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar sürgününün 81. yıl dönümü mesajı

AA

Kırım Tatar sürgününün acıları 81. yılında hala hafızalarda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Türkleri'nin sürgün edilmesinin 81. yıl dönümü için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"ŞEHİT OLAN SOYDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Sürgünde yaşanan acıları hüzünle yad ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81'inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.

ÖZ YURTLARINDAN SÜRGÜN EDİLDİLER

Kırım Tatar Türkleri, Sovyet lideri ⁠Josef Stalin’in kararıyla 18 Mayıs 1944'te bir gece içinde öz yurtlarından sürgün edildi.

Kırım Tatar Türklerinin, 81 yıl önce Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla, bir gece içinde toplanarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla öz yurtlarından Orta Asya'ya sürgün edilişinin acısı hala hafızalarda yer alıyor.

Rus Çariçesi 2. Katerina'nın Kırım Tatar Türklerini yok etme politikasıyla başlayan sürgünler, Sovyetler Birliği döneminde artış gösterdi.

Rusya da bu politikaları farklı yöntemlerle devam ettirdi.

OSMANLI DEVLETİ'NE SIĞINDILAR

Kırım'ın Osmanlı Devleti'nin kontrolünden çıkmasıyla başlayan Kırım Tatar Türk halkının acısı hiç bitmedi.

Sürgün yaşayan Kırım Türklerinin ilk adresi Anadolu toprakları oldu.

Rus Çarlığı'nın baskısı nedeniyle pek çok Kırım Tatar Türkü Osmanlı Devleti'ne sığındı.

İkinci Dünya Savaşı başladıktan bir süre sonra Kırım Yarımadası'nı kaybeden Sovyet Rusyası, Yarımada'yı Nazi Almanyası'ndan geri aldıktan sonra Kırım Tatar halkına baskı uygulamaya başladı.

HAYVANLARIN TAŞINDIĞI VAGONLARLA GÖNDERİLDİLER

Nazi Almanyası ile işbirliği suçlamasına maruz kalan Kırım Türkleri için haklarında uydurulan bu gerekçelerle yeni bir sürgünün kapısı aralandı.

Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, çıkardığı gizli kararnameyle Kırım Tatarlarının Orta Asya'da farklı bölgelere sürgün edilmesine karar verdi.

Stalin'in kararı,18 Mayıs 1944'te gece yarısı uygulamaya konuldu.

Kararın ardından 15 dakika içinde yataklarından kaldırılarak hayvanların taşındığı vagonlara doldurulan çoğunluğu yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 250 bin civarındaki Kırım Tatarı, 3 günde aç susuz Orta Asya'ya sürgün edildi.

SÜRGÜN EDİLENLERİN YARISI YOLDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

İnsani olmayan koşullardaki vagonlarda sürgün edilenlerin yarısı, daha sürüldükleri bölgelere ulaşamadan hayatını kaybetti.

Stalin'den sonra Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye edilen Kırım, Ukrayna'nın elinden 2014'te Yarımada'yı yasa dışı ilhak eden Rusya'nın kontrolüne geçti.

Çariçe 2. Katerina'dan bu yana vatanlarında kalmak için mücadele veren Kırım Tatar Türk halkının bugünkü lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım davasının pek çok önde gelen ismi, öz yurtlarından sürgün edilmiş durumda.

KIRIM'A GİRİŞ YASAĞI KONULDU

Başta Kırımoğlu olmak üzere pek çok isme Rusya tarafından Kırım'a giriş yasağı konuldu.

Sadece isimler değil aynı zamanda Kırım Tatarlarının iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi de Rus mahkemesince 'aşırıcı örgüt' sayıldı ve yarımadadaki faaliyetlerine son verildi.

Rusya'nın Yarımada'yı ilhakı sonrasında pek çok Kırım Tatarı yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

TOPRAKLARINI GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORLAR

1944 sürgününün acısını 81 yıldır hafızalarında tutan Kırım Tatarları, bugün hala öz yurtlarına dönmek ve topraklarını geri almak için mücadeleye devam ediyor.

Bu mücadeleyi diplomatik olarak uluslararası alanda sürdüren, Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarları, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Ukrayna'daki pek çok Kırım Tatar Türkü, ana yurtlarını terk ederek yine Türkiye ve başka ülkelerde yaşamlarına devam ediyor.