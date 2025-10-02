Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İslam'ın kalesinin fethinin 838’inci yıldönümü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünü kutladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, Kudüs için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

"RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.



Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.