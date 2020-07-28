Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir başında dua ettikten sonra anne ve babasının mezarını suladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Mezar başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından anne ve babasının kabirlerini suladı.

KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Kabristandan çıkarken gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Özellikle bizim bu dini bayramlarımız, ağırlıklı olarak birliğin beraberliğin müjdecisidir. Kurbanla beraber, inşallah evler şenlenecektir.

Tabii bu yıl Kurban Bayramı, Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Tüm aileler için birlik beraberlik vesilesi olmasını diliyorum.

Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti ViDEO



KORONAVİRÜS UYARI

Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini rica ediyorum. Özellikle, temizlik, maske, mesafe..Bu konuya çok dikkat edeceğiz. Böylece limiti iyice aşağı çekmemiz lazım."