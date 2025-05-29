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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini tamamladı..

Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yaptı.

Azerbaycan'da temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda geri dönerken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"LAÇİN HAVALİMANIMIZ, CAN AZERBAYCAN'A HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Aliyev ile açılışını yaptığı Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, Azerbaycan'a ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: