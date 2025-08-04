Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS tercih sonuçları paylaşımı

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tercih sonuçlarını açıkladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercihler doğrultusunda öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği belli oldu.

SONUÇLAR MEB'İN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANDI

MEB tarafından ilan edilen duyuru sonrasında, öğrencilerin lise yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Sonuç bilgilerinde öğrencilerin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları kaydetti: