Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump 'Telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim' dedi

Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde, 20'den fazla dünya lideri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Bu zirvenin ardından dün yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Trump ile kurulan diplomasinin çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu;

"ATEŞKESİN BİRİNCİ TAKİPÇİSİ SAYIN TRUMP OLACAK"

İnşallah Gazze'de şu an itibarıyla çatışmalar sona ermiş durumda. Bunun Sayın Trump tarafından ilan edilmiş olması çok çok önemli. Bu işin birinci derecede takipçisi Sayın Trump olacak.

"TRUMP TELEFON DİPLOMASİMİZİ İHMAL ETMEYELİM DEDİ"

Bunu kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de ifade etti. En son ayrılırken ayaküstü de “Bu süreçte bana ne düşüyorsa telefonla irtibatlarımızı kuralım ve bu telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim” dedi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ HER SEVİYEDE SÜRECEK"