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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla, vefatının 42'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti.