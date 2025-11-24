Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun 'Türkiye' sözlerine net cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi" kapsamında Güney Afrika'da temaslarda bulundu.

Yoğun temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TUR' uçağıyla saat 01.40’ta Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Yurda dönen Erdoğan, dönüş yolunda Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında Gazze'deki son durum ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye topraklarına izinsiz girmesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki son duruma ilişkin uluslararası toplumun kararlı, tutarlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koymasının Netanyahu'yu durduracağına inandığını dile getirdi.

"TEHDİTLE KARŞILAŞIRSAK GEREKENİ YAPARIZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Suriye topraklarındaki askerlerini ziyaret ederek kullandığı, 'Türkiye'yi Suriye'de biz durdurduk' anlamına gelecek sözlere ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, defalarca söyledikleri gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için esas olduğunu yineledi.

Suriye'nin kaderine Suriye halkının karar vereceğini vurgulayan Erdoğan, ülkenin milli güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attıklarının herkesin malumu olduğunu belirterek, "Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz, ama karşılaşırsak da gereğini yaparız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KİMSENİN EGEMENLİĞİNDE GÖZÜ YOKTUR"

Türkiye’nin kimsenin toprağında, egemenliğinde gözü olmadığını Suriye, Irak ve Lübnan başta olmak üzere bölgenin her karışında barış, huzur ve güvenlik istendiğini dile getirdi.

Erdoğan, İsrail basınının ne yazdığından çok Türkiye'nin ne yaptığına odaklanılması gerektiğini belirterek, "Biz, kendi stratejik önceliklerimiz çerçevesinde neye ihtiyaç duyuyorsak, onu yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız" şeklinde konuştu.

"BARIŞ, HUZUR VE GÜVENLİK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya yönelik tepkisinde şunları söyledi: