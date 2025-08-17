Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu

15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı ve teğmen oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Halis Demir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüştü.

HALİSDEMİR'İ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.