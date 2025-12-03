Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında TBMM'de önemli değerlendirmelerde bulunuyor...

"Hizmet enflasyonundaki düşüş ise sürüyor. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizde de kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin hedefi, rotası bellidir. Bizi güçlü kılan, hedelerimize ulaşacağımıza olan inancımızdır. Daha aydınlık bir Türkiye'ye hasıl olacak, bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz. Suyu önce bulandırıp, sonra da bulanık suda sazan avına çıkan sansarların oyununa gelmeyeceğiz. Yeni programla emekçi ve sanayicimizin yanında olacağız.

Uluslararası ilişkiler boyutunda yoğun bir mesaimiz oldu. Biliyorsunuz G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil ediyor. Bu ülkeler küresel sorunlara çözüm arayışında ön plana çıkıyor. Biz de G20'nin en aktif üyesi olarak çalışmalara destek veriyoruz.

