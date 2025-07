Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e "Leman" tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda da AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, Leman dergisinin skandal karikatürü ve Özgür Özel'in de bunu savunması vardı.

Özel'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in açıldığı gün yazılan telgraftan bahsetti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"BU OKUYACAĞIM TELGRAF ÇOK ÖNEMLİ"

Bakın, onlar şu önemli telgrafın ne manaya geldiğini anlayamaz. Şu okuyacağım telgraf çok ama çok önemli. Bugün bilhassa güncel tartışmalara ışık tutması için Türkiye'nin nasıl kurulduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl açıldığını, bu ülkenin hangi temeller üzerine inşa edildiğini bilmeyenlere, 1920 tarihli şu telgrafı özetleyerek ve sadeleştirerek bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. "Telgraf. Çok ivedi. Ankara, 21 Nisan 1920. Kerim olan Allah'ın izniyle Nisan'ın 23. günü, cuma günü, cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü cumaya denk getirmekle bu mübarek günün bereketinden istifade edilecektir. Açılıştan önce bütün mebuslarla Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılınarak Kur'an-ı Kerim'in nuru ve peygambere salavattan feyz alınacaktır. Namazdan sonra lihye-i saadet ve Sancak-ı Şerif taşınarak Meclis binasına gidilecektir. Bugünden itibaren Ankara vilayet merkezinde Kur'an-ı Kerim hatmi ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanacak ve Kur'an hatminin son bölümü, hayırlı, uğurlu olması için cuma namazından sonra Meclis binası önünde tamamlanacaktır. Yaralı ve kutsal vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden itibaren Buhari ve Kur'an hatmi okunarak cuma günü ezan-ı Muhammedi'den evvel minarelerde salavat-ı şerife irad edilecektir. Meclis'in açılışından dolayı her tarafta, cuma namazından evvel münasip surette Mevlid-i şerif okunacaktır. Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyet niyaz olunur. Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal."

ÖZGÜR ÖZEL'E: MÜPTEZELLERİN AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

"ÖZGÜR GİT BİR GÖZ DOKTORUNA GÖRÜN"

"ÖZEL'İN GİRDİĞİ YOL ÇIKMAZ SOKAK"

"SİZLERLE BİR ARADA OLMANIN MEMNUNİYETİ İÇİNDEYİM"

"TÜM DOSTLARIMIZA SELAMLARIMIZI İLETİYORUM"

Sizlerin şahsında partimize gönül veren, bizlerle yol yürüyen, bize inanan, ak kadroya güvenen her bir gencimize, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İl ve ilçe başkanlıklarımızdan, kadın ve gençlik kollarımıza, genel merkezimizden köy ve mahalle teşkilatlarımıza, partimizin farklı kademelerinde görev yapan her bir kardeşime muhabbetlerimi iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızda, yeryüzünün dört bir yanında kalbini kalbimizle birleştiren, kaderini kaderimize ortak eden tüm dostlarımıza aynı şekilde selamlarımı yolluyorum.

"GAZZE'NİN YİĞİT KADINLARI"

"İMANSIZ OLAN PASLI YÜREK SİNEDE YÜKTÜR"

"KARARLI, ÖZGÜVENLİ KADROLAR GELİŞTİRDİK"

"GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDA BIRAKMA PEŞİNDEYİZ"

"AK PARTİ ÇALIŞKAN KADROLARA SAHİPTİR"

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK YÜKSEK BİR SEVİYEYE ÇIKARDIK"

AK Parti olarak eserlerimizle, hizmetlerimizle, icraatlarımızla, proje, reform ve yatırımlarımızla Türkiye'ye, tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık. 783 bin kilometrekare büyüklüğündeki vatan topraklarının her bir karışına mührümüzü vurduk. Adımızı şanla, şerefle milletin gönlüne yazdırdık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden savunma sanayi atılımlarına, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinden aile ve sosyal politikalara, Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik. Elbette bu mücadele kolay olmadı. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye kalktılar. Sokak terörüyle bize diz çöktürmek, milli iradeyi esir almak istediler. FETÖ gibi ihanet çeteleriyle önce 17-25 Aralık'ta, sonra 15 Temmuz'da üstümüze geldiler. Ama hiçbirinde muvaffak olamadılar. Her seferinde ya milletin çelikten iradesine ya da işte bu kadronun cesur, asil, vakur duruşuna tosladılar.

"ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK"

Baskılara boyun eğmedik. Tehditlere prim vermedik. Dik durduk ama hiçbir zaman diklenmedik. Milli iradeyi bu ülkede egemen kılmak, Türkiye'yi tarihine ve birikimine yakışır bir seviyeye ulaştırmak için ter döktük, emek verdik, mücadele ettik. İki günü eşit olan ziyandadır bilinciyle her günümüzü, her anımızı milletimize hizmet yolunda geçirmeye gayret ettik. Allah'a hamdolsun, her türlü engele, sabotaja, çelmeye rağmen pek çok alanda ülkemiz için tarihi kazanımlar elde ettik.



Kardeşlerim, bu başarılardaki en büyük pay hiç şüphesiz kadınların oldu. AK Partimizi hanım kardeşlerimizle birlikte kurmuştuk. Çizgisiyle, duruşuyla, değer ve ilkeleriyle Türk siyasetinde yepyeni bir sayfa açan AK Partimiz, yine kadınların gayretleriyle yükseldi. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Çeyrek asra yaklaşan iktidarımızın her aşamasında, elde ettiğimiz her başarıda sizlerin emeği, katkısı, imzası, mücadelesi var. Metropollerden en ücra köylere, tüm evlere, tüm hanelere, tüm gönüllere kadınların sayesinde girdik.



Bu ülkenin kadınlarını, birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Siyasette, bürokraside, akademide, iş dünyası ve sivil toplumda, hayatın her alanında kadınların aktif bir şekilde rol almasını, güçlü bir biçimde var olmasını sağladık.