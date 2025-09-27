Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalılmalarını sürdürüyor.

Dün ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı.

Burada konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin yanı sıra diaspora ve gönül coğrafyasındaki tüm gençlere selamlarını ileterek söze başladı.

Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"MENDERES VE ARKADAŞLARINI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Sözlerinin başında, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada'da yargılanan ve idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yıllarca "Yaslı Ada" olarak anılan bu mekanın, bugün yeni kimliğiyle önemli toplantılara ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu belirtti.

Muhtevası ve formatıyla öne çıkan Bosphorus Diplomasi Forumu'nu başarıyla düzenleyen Genç Diplomasi Derneği'nin tüm üyelerini ve programda emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, derneğin çalışmalarına teşekkür etti.