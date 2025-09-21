Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile yapacağı görüşme hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme dair birçok soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül'de gerçekleşecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile olan görüşmesine de değindi.

Görüşmenin içeriği hakkında da bilgi veren Erdoğan, şöyle dedi:

"DOSTUM TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeyi planlıyorum. Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerle atılacak adımları değerlendireceğiz.



New York'ta bulunduğum süre zarfında Türk-Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim. 25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek değerli dostum Trump ile görüşeceğiz. Bölgesel meseleler gündemimizin ilk sırasında yer alacak.



Bölgemizde barışın korunması, çatışma ve gerilimin düşürülmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının tamamen dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz

"TÜRKİYE'NİN YÜRÜTTÜĞÜ DIŞ POLİTİKAYI ANLATACAĞIM"

Görüşmelerin ilk gününde 23'ünde BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Özellikle Gazze konusunu gündeme getireceğim, Türkiye'nin uluslararası barışa yaptığı katkılara değineceğim. Türkiye'nin yürüttüğü dış politikasını bir kere daha anlatacağım.

"SURİYE'NİN DE YENİ YÖNETİMLE ORADA BULUNMASI SEVİNDİRİCİ"

Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özellikle birçok ülkenin Filistin'i tanıyacak olmasıdır. 8 Aralık devrimiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin de yeni yönetimiyle orada bulunması bizim için de sevindirici bir özelliktir.

"BİZ HER ZAMAN FİLİSTİN'İN YANINDA OLDUK"

2 gün önce Mahmud Abbas ziyaretimize geldi. Görüşmelerimizi yaptık. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman ciddi sıkıntıları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor.



Biz her zaman Filistin'in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı.



Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var bu tabi sevindirici. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da birkaç Filistin'i tanıyan ülke de göreceğiz.

"BMGK VESİLESİYLE TÜRK EVİNDE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Suriye'nin bağımsızlığına kavuşmuş olması komşumuz olarak bizi de huzurlu kılmıştır. Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. Katar'da biz de Şara ve arkadaşıyla görüşmemiz oldu.



Ankara'da da ağırlayacağız. BMGK vesilesiyle Türk Evi'nde bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, elimizden gelen tüm imkanı kullanacağız.

