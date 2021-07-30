Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınları, vatandaşları hüzne boğdu.

"KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK"

Orman yangınlarıyla mücadelede son durumu açıklayan Curmhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenenlerin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

"MÜCADELEMİZİ 45 HELİKOPTER, 6 UÇAK, BİNLERCE ARAÇ VE PERSONELİMİZLE HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangına müdahalelerle ilgili de bilgi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."