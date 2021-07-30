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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.
- AA & Ensonhaber
- 30.07.2021 - 19:46
Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınları, vatandaşları hüzne boğdu.
"KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEK"
Orman yangınlarıyla mücadelede son durumu açıklayan Curmhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenenlerin mağdur edilmeyeceğini belirtti.
"MÜCADELEMİZİ 45 HELİKOPTER, 6 UÇAK, BİNLERCE ARAÇ VE PERSONELİMİZLE HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangına müdahalelerle ilgili de bilgi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."