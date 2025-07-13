Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Biz Türk milletinden, Hazreti Muhammed'in ümmetindeniz

AK Parti, gelenekselleşen Kızılcahamam Kampı'nı gerçekleştirdi.

Kampın açılışını, tarihi bir konuşmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Açılış konuşmasında terörsüz Türkiye'den bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir kez daha "tarihi" bir konuşmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e de tepki gösterdi.

"ÜMMETÇİLİK ÜZERİNDEN HESAP YAPTIRMAYIZ"

Dün yaptığı konuşmada, "Çıkmış 'Kürt, Türk, Arap' diyor. Hesap, Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi de kendisi.

Bir çatı kuracak, çatıda vatandaşlık bilinci değil ümmet bilinci olacak.

Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek.

Türkiye'ye ümmetçilik üzerinden, din siyaseti üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız." diyen Özgür Özel için Cumhurbaşkanı, tepki gösterdi ve şöyle dedi:

"ÜMMETİN BİRLİĞİ SUÇ MU?"

CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın sebebi budur. Bizim muhatabımız kuklalar değil kuklacılardır. Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? İslam dünyasının vahdeti için çabalamanın neresi kabahat?



Türkiye'ye ve İslam Dünyası'na bu kadar mı yabancısınız? 'Ümmetçiliğin karşısında duracağız' diyor. Peki ne yapacaksınız? Türkler Kürtler ve Araplar arasında fitne mi yayacaksın, nefreti mi körükleyeceksin? Tam olarak ne yapacaksın? Cenab-ı Allah bunlara akıl izan ve basiret versin.

"BİZ HAZRETİ MUHAMMED'İN ÜMMETİNDENİZ"

Biz Türk milletindeniz, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) ümmetindeyiz. Biz Kalu Bela'dan beri ümmetin sevdalısıyız.



Müslümanlar arasındaki ayrılığın son bulmasını istemek şeref duyacak imani bir duruştur ve biz bundan onur duyuyoruz.



Rabbim bizlere son nefesimize kadar İslam Ümmeti için tüm insanlık için çalışmayı nasip eylesin.

"BİZİ KUTLU YOLCULUĞUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEKLER"