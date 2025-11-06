Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de siyaset gündemi oldukça yoğun.

Bu süreçte siyasetin dili de zaman zaman sertleşmeye devam ediyor.

"İTİNE KÖPEĞİNE SAHİP ÇIK"

Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Ümraniye'de düzenlediği mitinge yaptığı konuşma da kamuoyunda tepki çekmişti.

Özgür Özel mitingde yaptığı konuşmada dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mitingde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne" yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.



Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlilikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E 500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: