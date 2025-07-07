Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e dava

Türkiye'de siyaset bir hayli hareketlenmeye başladı.

Öyle ki siyasetin dili de ağırlaşıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yapılan son yolsuzluk operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada "milleti sokağa dökme tehdidinde" bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Televizyondan izlersiniz meydanları, Mısır’daki gibi." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Özgür Özel'e dava...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in sözleri sonrası 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, detayları şu sözlerle duyurdu;

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU