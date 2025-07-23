Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: 32 saatlik kayıt nerede

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem yeni mezun polisleri tebrik etti hem de gündeme dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Şehitlerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız. Huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm polis kardeşlerimi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"POLİSE VE YARGIYA İFTİRA ATILIYOR"

Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet görüntüleri üzerinden yaşanan tartışmalara değinen Erdoğan, bazı siyasi isimlerin polise yönelik mesnetsiz suçlamalarda bulunduğunu belirtti:

Polisin suçüstü yakaladığı bir yolsuzluk olayını ‘kumpas’ diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ellerinde saatlerce video kaydı olduğunu söylüyorlar ama bunu mahkemeye sunmak yerine kamuoyuna çamur atıyorlar. Herkesi özellikle de Ana Muhalefeti, emniyet ve yargı camiamıza karşı daha vicdanlı, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum.

"ORTADAYSA DELİLLERLE GİT, HESAP SOR"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Eğer gerçekten bir kumpas varsa, belgelerini alır mahkemeye gidersin. Adalet önünde hesabını sorarsın. Ama bunu yapmayıp sadece iddia ediyorsan, o zaman açıkça iftira atıyorsun demektir. Bu ne siyaset ne de muhalefettir; olsa olsa algı operasyonudur.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da düzenlenen mitingde Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin, "O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya yollamışlar, peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar" dedi.