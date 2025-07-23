Manavgat Belediyesi dosyasında yeni itirafçı: Kargo poşetleriyle para teslimatı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturmaların her detayından ayrı bir pisliğin ortalığa saçıldığı süreçte itirafçılar, art arda konuşuyor.

Manavgat Belediyesi, bu kapsamda kirli işlerin en bariz şekilde ortaya döküldüğü CHP'li yerel yönetimlerden biri oldu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne 4 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

MANAVGAT DOSYASINDA YENİ İTİRAFÇI

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 19 kişinin tutuklandığı soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in baklava kurularında rüşvet aldığına ilişkin görüntüler, gündemde geniş yer tutmuştu.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"RÜŞVETİ KARGO POŞETLERİYLE VERDİM"

Manavgat'ta faaliyet gösteren bir otelin sahibi Ş.I., savcılığa sunduğu ek ifadede yeni bilgiler verdi.

Ş.I., iskan sürecinde kendisinden 60 para talep edildiğini ve bu parayı elden teslim ettiğini belirtti.

İskan ruhsatı sürecinde 60 milyon TL talep edildiğini belirten iş adamı Ş.I., paranın bir bölümünü havale, diğer kısmını ise döviz olarak elden ve kargo poşetleriyle teslim ettiğini söyledi.

MANAVGAT'TA RÜŞVET OPERASYONU

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.