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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti..