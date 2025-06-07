Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

AA & Ensonhaber
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu kritik..
Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.
48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.
ÖZGÜR ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı.
Erdoğan, Özel'e evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.
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