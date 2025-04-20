Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Hristiyanlık dininin en önemli bayramı kabul edilen, kiliselerde tören, ayin yapılarak dua edilen ve mum yakıp dilek dilenen Paskalya Bayramı, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, dine mensup insanlarca kutlanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı mesajla Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

"TÜM HRİSTİYANLARIN PASKALYA YORTULARINI KUTLUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz.



Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum.