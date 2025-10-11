Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de...

Baba ocağında temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında Meclis'te parti liderleriyle çektirdiği fotoğraf karesine de değinen ve muhalefete yaptıkları eleştiriler dolasıyla tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

"Türkiye kendi tabii mecrasında geleceğe doğru emin adımlarla yürüyor. Ülkemiz aktif dış politikası, diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden oldu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona dair de mesaj verdi ve şöyle devam etti:

"HAYAT PAHALILIĞI VE TERÖR BELASINDAN KURTULMA GAYRETİNDEYİZ"

Hükümet olarak çok farklı cephelerde aynı anda çok boyutlu bir mücadele yürütüyoruz. İçeride ekonomide hayat pahalılığı sorununu çözmenin yanı sıra ülkemizi yarım asırlık terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Hamd olsun her ikisinde de büyük zorluklara rağmen belli bir mesafe aldık.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Enflasyonda düşüş devam ediyor, ihracatımız artıyor. İstihdam tek haneli oranlardaki seyrini 28 aydır sürdürüyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.

"GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM"

Gazze ile ilgili yüreklere su serpen haberi aldık. Bizim de dahil olduğumuz ateşkes görüşmesinde Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür.



Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir.



Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Filistin'i Filistinlileri selamlıyorum. Gazzeli masumları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz gideceksiniz.

"FİLİSTİN'E TÜM GÜCÜMÜZLE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İsrail saldırgan politikalarına tamamen son vermeli. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalı, tehdit politikalarından vazgeçmelidir.



Filistin'e tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter.



İki devletli çözüm barışın anahtarıdır. Dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz.

"CHP, GİZLİ SİYASETE GAZZE'Yİ ALET ETTİ"