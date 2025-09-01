Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi.

Burada düzenlenen zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Temaslarının tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

"Bu yıl 25’incisi icra edilen Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nin hayırlı olmasını diliyorum" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Asya’nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanhay İşbirliği Teşkilatıyla iş birliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum. Suriye’de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihî fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapıları aralandı. Komşumuz Suriye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Öte yandan Güney Kafkasya’da ve Orta Asya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülkelerimiz için değil, geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır.

"KALKINMA YOLU PROJESİ'YLE GENİŞ BİR COĞRAFYAYI BİRBİRİNE BAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Şanhay İşbirliği Teşkilatı, enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platformdur.



En batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun tam merkezindeki jeostratejik konumumuzla ulaşım ve iletişimin kesintisiz ve güvenli şekilde sürmesine katkı sunmaya devam ediyoruz.



Bir yandan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi’yle tarihî İpek Yolu’nu canlandırmayı hedeflerken diğer yandan bu girişimi Kuşak ve Yol Girişimi’yle uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Kuzey-güney-doğu istikametinde hayata geçirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi’yle de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz.



Türkiye’nin vizyonu, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve iş birliği ruhuyla çözülmesidir.



Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz.